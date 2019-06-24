الفتح: البرلمان سيصوت على رؤساء الهيئات قبل نهاية الفصل التشريعي

2019/06/24 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اكد النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي، الاثنين، وجود إجماع سياسي على تمرير رؤساء الهيئات المستقلة وإنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.وقال تقي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “مجلس النواب وضع جدولا زمنيا محددا لإنهاء ملف رؤساء الهيئات المستقلة وإدارة المناصب بالوكالة”، لافتا إلى إن “التصويت على […]

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