2019/06/24 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى/ خطوة برس أعلنت شرطة محافظة المثنى، اليوم الاثنين، اعتقال مطلوبين بتهمة الشروع بالقتل شمال غربي المحافظة.وقالت في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مركز شرطة المجد شمال غربي المحافظة استخبر بوجود مشاجرة بالسلاح الخفيف في إحدى المناطق الموجودة ضمن أعمال المركز”.وأضافت أن “قوة مشتركة من قوة الواجب وشرطة المجد قامت بعملية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال مطلوبين بالشروع بالقتل شمال غربي المثنى وكالة خطوة برس.

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