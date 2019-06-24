حاولوا دفعه لشن حرب على إيران.. ترامب “مشمئز” من نصائح الصقور

2019/06/24 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالف الرئيس الأميركي دونالد ترامب معظم كبار مستشاريه للأمن القومي، عندما تخلى في آخر لحظة عن توجيه ضربات انتقامية لإيران يوم الخميس

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