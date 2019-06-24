البرلمان العراقي يستكمل تشكيل الحكومة

2019/06/24 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يعمل رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي تحت ضغط الوقت لتفادي إسقاط حكومته، بسبب تناقص الكتل السياسية الداعمة له وكثرة الملوّحين

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