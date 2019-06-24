كركوك تعلن إنجاز 98% من موسم الحصاد وإستلام 200 ألف طن من الحنطة والشعير

2019/06/24 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

أعلنت إدارة محافظة كركوك، انجاز 98% من موسم الحصاد واستلام اكثر من 200 الف طن من محصول الحنطة والشعير، فيما أكدت دوائر المحافظة ضرورة صرف الموازنة.

وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري ترأس محافظ كركوك اجتماعا لرؤساء الدوائر الخدمية بالمحافظة، اليوم الاثنين، حيث تابع المجتمعون واقع تجهيز الكهرباء في عموم كركوك في ضوء استمرار جهود صيانة الخط (400 كي في) في محطة تازه والتي ستنتهي خلال الايام القليلة القادمة مع استمرار جهود شركة سيمنس في صيانة احدى وحدات الانتاج والتي ستنتهي خلال الاشهر القادمة”.





وأكد المحافظ، “اهمية تأمين كافة المتطلبات اللازمة لفرق الصيانة في عموم المحافظة”، موجها “بسرعة اعادة تجهيز الكهرباء لناحية العباسي والتي انقطع نتجية خلل فني”.





أشار البيان الى انه “جرى خلال الاجتماع متابعة دقيقه لموضوع الموازنة وحاجة مواطني كركوك ودوائرها الخدمية بسرعة اقرارها”.

وتابع “كما تم متابعة موسم الحصاد الذي وصل الى 98% و40% للتسويق حيث تم استلام اكثر من 220 الف طن في خمس مراكز استلام في محافظة كركوك، كما وتم ايضا متابعة الية التنظيف بالمدينة والتي لا تلبي حاجة المواطن ولا تنسجم ومكانة كركوك واهميتها ويجب احراز تقدم وتطور بمسألة التنظيف رغم التحديات المالية وتأخر صرف موازنة كركوك واثرها السلبي على المحافظة”.





وأكد البيان، انه “جرى متابعة العقد المبرم مع المستثمر في اقليم كوردستان العراق بشأن تجهيز كركوك ب 250 ميكا واط والتي لم تتسلم كركوك سوا 100 ميكاواط رغم تاكيد المستثمر قدرته على التجهيز الا ان وزارة الكهرباء في الاقليم لا تسمح له بالتجهيز الى كركوك، الى جانب جهود فرق التوزيع في صيانة المحولات والشبكات وضمان التجهيز للأحياء السكنية والحاجة الضرورية لصرف الموازنة لتأمين مبالغ شراء محولات وقابلوات واسلاك ضرورية جدا توفرها خلال الصيف”.





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