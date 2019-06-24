التربية تؤكد تطور وسائل الغش وتوجه المراكز الامتحانية بالحيطة والحذر

2019/06/24 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

وجه رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات الوكيل الفني لوزارة التربية علي الابراهيمي، المراكز الامتحانية في جميع المحافظات بأخذ الحيطة والحذر وذلك لا كتشاف وسائل الكترونية جديدة للغش في المراكز الامتحانية.





وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اللجان الفرعية للامتحانات ستنفذ القرارات المتخذة من قبل اللجنة المركزية وقرارات الوزارة بحق الطالب الذي يثبت عليه حالة غش وهو الرسوب”، مبينا ان “الحالة التي تم اكتشافها بتقنية الكترونية منها زرع جهاز عن طريق الشعر وحالات اخرى بطرق متطورة الكترونيا”.





وأضاف، ان “الوزارة مستعدة لكشف جميع حالات الغش الالكتروني وذلك من خلال اجهزة كشف الغش المتطورة التي تم توزيعها مسبقاً على المراكز الامتحانية”.

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