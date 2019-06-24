2019/06/24 | 17:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نفوق عشرات المواشي غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
افاد مصدر محلي ،الاثنين، بنفوق عشرات المواشي من الاغنام والماعز غربي الانبار .
وذكر المصدر في حديث صح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نفوق عشرات المواشي غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نفوق عشرات المواشي غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).