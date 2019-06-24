2019/06/24 | 17:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ريال مدريد يُعقد المهمة على مانشستر يونايتد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة:سومر نيوز
يرى تقرير صحفي أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، طلب مبلغًا فلكيًا من أجل التخلي عن أحد لاعبي الفري...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ريال مدريد يُعقد المهمة على مانشستر يونايتد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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