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ريال مدريد يُعقد المهمة على مانشستر يونايتد


ريال مدريد يُعقد المهمة على مانشستر يونايتد
2019/06/24 | 17:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة:سومر نيوز

يرى تقرير صحفي أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، طلب مبلغًا فلكيًا من أجل التخلي عن أحد لاعبي الفري...

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