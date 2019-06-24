ريال مدريد يُعقد المهمة على مانشستر يونايتد

2019/06/24 | 17:50

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متابعة:سومر نيوز

يرى تقرير صحفي أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، طلب مبلغًا فلكيًا من أجل التخلي عن أحد لاعبي الفري...

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