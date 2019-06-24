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الذكاء الاصطناعي يقيس نشاط عقول الطلاب


الذكاء الاصطناعي يقيس نشاط عقول الطلاب
2019/06/24 | 17:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة:سومر نيوز

قام باحثو كلية دارتموث بإنتاج خوارزمية للتعلم الآلي تقيس نشاط عقول الطلاب عبر لتحديد مدى فهمك لمفهوم م...

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