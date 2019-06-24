القوات الامريكية تمنع 180 عاملا عراقيا من المبيت داخل قاعدة عين الاسد

2019/06/24 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني في قيادة حشد الانبار، الاثنين، بأن القوات الامريكية منعت نحو 180 عاملا عراقيا يعملون داخل مبنى قاعدة عين الاسد من المبيت داخل مبنى القاعدة.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “القوات الامريكية أمرت 180 عاملا عراقيا يعملون داخل قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، بعدم المبيت داخل […]

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