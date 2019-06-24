2019/06/24 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : أعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، عن خفض رواتب الدرجات الخاصة وأعضاء البرلمان.الحلبوسي اعرب تأكيده “عدم منح أي امتيازات لأي نائب سابق او حالي سواء منحهم سيارات او مبالغ مالية”.ونوه الحلبوسي الى “تخفيض رواتب الدرجات الخاصة وشمول مجلس النواب بذلك اضافة الى تخفيض عناصر الحماية الى النصف دون أي اعتراض”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي، عن خفض رواتب الدرجات الخاصة وأعضاء البرلمان) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي، عن خفض رواتب الدرجات الخاصة وأعضاء البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).