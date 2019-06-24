2019/06/24 | 17:52

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منها اثنان مع رونالدو..



6 تحديات تواجه ميسي قبل اعتزال كرة القدم

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حتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، لاثنين، بعيد ميلاده رقم 32 في البرازيل، حيث يقود منتخب بلاده في كوبا أمريكا، وبلغ دور ربع النهائي بصعوبة مستفيدًا من الفوز الوحيد في المجموعة الثانية على قطر.

وطرحت صحيفة “ ماركا “ التحديات المطروحة على النجم الأرجنتيني الذي يقترب من نهاية مشواره في عالم كرة القدم.

الفوز بدوري أبطال أوروبا

كان آخر فوز لميسي بدوري أبطال أوروبا سنة 2015، وخرج برشلونة بعدها 3 مرات من ربع النهائي، وكان قريبًا هذا الموسم من بلوغ النهائي، لكن ريمونتادا كبيرة من ليفربول في أنفيلد حرمته من النهائي.

الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا

يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لائحة الهدافين التاريخيين للمسابقة برصيد 126 هدفًا، متبوعًا بميسي بـ 112 هدفًا، والفارق بينهما 14 هدفًا، لكن النجم البرتغالي يكبر ميسي بسنتين.

الفوز بلقب رفقة المنتخب الأرجنتيني

كانت أبرز إنجازات ميسي رفقة منتخب بلاده في الفئات السنية الصغرى كأس العالم للشباب وميدالية ذهبية رفقة المنتخب الأولمبي تحت 23 سنة، وفشل في 3 نهائيات رفقة المنتخب الأول، مرتين في كوبا أمريكا ومرة في كأس العالم، ويتواجد حاليًا في البرازيل، بحثًا عن لقب، وقد تكون المحطة الأخيرة في مسيرته الدولية.

إنهاء الصراع مع غريمه كريستيانو رونالدو في الألقاب الفردية

توج ميسي بالحذاء الذهبي السادس في تاريخه متجاوزًا غريمه الفائز 4 مرات، بينما يبقى مرشحًا قويًا للفوز بالكرة الذهبية، عكس غريمه، وفي حال تتويجه بالجائزة ستكون السادسة مقابل 5 للنجم البرتغالي.

تحقيق سداسية ثانية دون غوارديولا

لم يستطع أي فريق أن يفوز بـ 6 ألقاب منذ برشلونة بيب غوارديولا في 2009، وكان برشلونة لويس إينريكي قريبًا، حيث حقق 5 ألقاب وحرمه أتلتيك بلباو من لقب سادس، ويبحث ميسي عن نهاية جميلة لمسيرته في برشلونة بسداسية ثانية .

التسجيل في ملعب الكامب نو الجديد

سيتم الانتهاء من تجديد ملعب كامب نو معقل برشلونة في 2023، وسيكون عمر النجم الأرجنتيني 36 سنة، ويحتاج للبقاء في الفريق لـ 5 مواسم قادمة لتحقيق هذا الهدف.انتهى5

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