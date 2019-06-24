في متحف العراق: هناك أشياءٌ لا توجد في أيِّ مكانٍ من العالم

2019/06/24 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «..تم تفتيتُ أكتاف التّماثيل التي تعود إلى ثلاثة أو أربعة آلاف عام، بينما فَقَدَ بعضها أعينهم أو جزءً من وجوههم وتحطّمت الصناديق الزجاجية التي تحتوي الآثار واختفت محتوياتها أو رُميت […]

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