“بالوثيقة” محافظ نينوى يلغي إجراء امتحانات الاعدادية خارج المدارس

2019/06/24 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى: يس عراق وجه محافظ نينوى منصور المرعيد بإلغاء المراكز الإمتحانية واعادتها الى مواقعها الاصلية، مضيفا انه لا مبررا لنقلها إلى أي مكان أخر وأنه بالامكان الاستعانة بقيادة عمليات نينوى لتقديم الدعم لها.

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