2019/06/24 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كلفت كتلة السند الوطني، اليوم الاثنين، النائب حسين اليساري بمهمة الناطق باسم الكتلة داخل مجلس النواب.وقال نائب رئيس الكتلة النائب فالح الخزعلي في كتاب موجه الى رئيس مجلس النواب وحصل “المركز الخبري الوطني NNC” على نسخة منه إنه “نظرا لمقتضيات العمل والوضع الراهن، قررت رئاسة كتلة السند الوطني النيابية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..كتلة السند الوطني تكلف النائب حسين اليساري بمهمة الناطق الرسمي لها المركز الخبري الوطني.

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