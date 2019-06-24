الحلبوسي يخفض رواتب الدرجات الخاصة والنواب

2019/06/24 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي،اليوم الاثنين، عن خفض رواتب الدرجات الخاصة وأعضاء البرلمان....

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