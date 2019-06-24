2019/06/24 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

بغداد اليوم _ أربيل

أعلنت السفارة الأميركية لدى العراق، اليوم الأثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة الأميركية واتحاد غرف تجارة وصناعة إقليم كردستان.

وقالت السفارة في بيان، إن "القنصل الامريكي العام فاجن رحب بوفد غرفة التجارة الامريكي

بغداد اليوم - متابعة

كشفت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، حقيقة نقلها رسالة من الولايات المتحدة الاميركية إلى إيران، بشأن الأزمة بينهما.

وذكرت وزارة الخارجية العمانية، في بيان لها، أن "السلطنة تتابع باهتمام بالغ التطورات الحالية في

بغداد اليوم _ متابعة

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، أن بلاده ستقابل أي اعتداء صغير على أراضيها برد قاسي، فيما كشف أن منظومة الدفاع التي أسقطت الطائرة الأميركية المسيرة، هي صناعة إيرانية بحتة.

ونقل التلفزيون الإ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد ساعات على منحه الثقة.. الدفاع تكشف حقيقة تصريحات نسبت إلى وزيرها الجديد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد ساعات على منحه الثقة.. الدفاع تكشف حقيقة تصريحات نسبت إلى وزيرها الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).