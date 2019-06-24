2019/06/24 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاعب الصناعات الكهربائية علي حسن يتعرض لحالة اغماء في مباراة فريقه امام النفط في ملعب الصناعة وينقل للمستشفى بسيارة الاسعاف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/24 | 18:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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