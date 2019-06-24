مجلس كربلاء: المحكمة الإدارية تتسلم يوم غد لائحة الدفاع عن المحافظ المقال

2019/06/24 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة كربلاء، الاثنين، عن تحديد يوم غد موعد لتسلم لائحة الدفاع عن محافظ كربلاء المقال عقيل الطريحي، مبينا ان المدة القانونية للنظر بالطعن تنتهي في الثاني من تموز المقبل.وقال عضو المجلس زهير احمد لـ/المعلومة/ ان “المحكمة الإدارية مستمرة بإجراءات النظر بالطعن المقدم من قبل المحافظ المقال عقيل الطريحي”.وأضاف […]

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