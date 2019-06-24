2019/06/24 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرف على اسعار صرف العملات الأجنبية في طهران

الدولار الأمريكي : 13.350 تومان سعر اليورو : 15.250 تومانالجنيه الإسترليني : 17.200 تومان الف دينار عراقي : 11.050 تومان

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