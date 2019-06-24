2019/06/24 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خبير سياسي ايراني : روحاني بذل كل المساعي لخفض التوتر مع السعودية

قال الخبير السياسي الإيراني عباس خامه يار ان الرئيس الايراني

حسن روحاني بذل كل المساعي لخفض مستوى التوتر مع السعودية التي

فشلت في جميع تحالفاتها.

واضاف خامه يار ، ان" السعوديون لايملكون قدرة اتخاذ القرار بخصوص

المقترحات التي تقدمها لهم ايران وذلك بسبب تبعيتهم وهذا يجعلنا

أمام طريق مسدود .

مؤكدا، ان" السعوديون والاماراتيون جنود الإستعمار ويقودون مشروع

التطبيع مع الكيان الاسرائيلي وصفقة القرن التي تعتبر النسخة

الثانية من سايكس بيكو والتي تهدف الى استبدال العدو الإسرائيلي

بإيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير سياسي ايراني : روحاني بذل كل المساعي لخفض التوتر مع السعودية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير سياسي ايراني : روحاني بذل كل المساعي لخفض التوتر مع السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).