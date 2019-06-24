2019/06/24 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اختفت المراوح من رفوف المتاجر بينما لجأ كثيرون إلى النوافير العامة للتخفيف من شدة الحر مع ارتفاع الدرجات بشكل كبير الاثنين في أوروبا، في حين دعا المسؤولون إلى توخي الحذر مع توقع أجواء أكثر حرارة في وقت لاحق هذا الأسبوع.وأرجع خبراء الأرصاد موجة الحر التي قد تصل الحرارة على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موجة حر شديدة تضرب أوروبا الأسبوع الجاري وكالة خطوة برس.

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