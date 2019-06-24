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الكعبي يؤكد على إجراء انتخابات المجالس المحلية في كركوك بموعدها المقرر


الكعبي يؤكد على إجراء انتخابات المجالس المحلية في كركوك بموعدها المقرر
2019/06/24 | 18:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فالكل متفق على إجراء الانتخابات

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