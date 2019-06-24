2019/06/24 | 18:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالانفوجرافيك السيرة الذاتية لوزير الداخلية :
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالانفوجرافيك: السيرة الذاتية لوزير الداخلية ياسين الياسري) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالانفوجرافيك: السيرة الذاتية لوزير الداخلية ياسين الياسري) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالانفوجرافيك: السيرة الذاتية لوزير الداخلية ياسين الياسري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).