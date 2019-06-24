عشرات المواشي تتعرض لموت مفاجئ غربي الانبار

2019/06/24 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

افاد مصدر محلي، اليوم الاثنين، بنفوق عشرات المواشي من الاغنام والماعز غربي الانبار .

وذكر المصدر في حديث إن" العشرات من المواشي تعرضت الى

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