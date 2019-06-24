السلوفيني كاتانيتش يعلن القائمة الأولية للمنتخب الوطني في غرب آسيا 2019

2019/06/24 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسينطلق الحدث الكروي الكبير في غرب آسيا اعتباراً من 2 آب المقبل حتى 14 منه، بمشاركة تسعة منتخبات حتى الآن وهي العراق (البلد المضيف)، السعودية، الأردن، فلسطين، لبنان، سوريا، اليمن، الكويت والبحرين.وضمت القائمة الأولية 44 لاعباً وهم: حراسة المرمى: محمد حميد، جلال حسن، محمد صالح، علي كاظم.خط الدفاع: علي عدنان، فرانس بطرس، ضرغام اسماعيل، نجم شوان، احمد ابراهيم، ريبين سولاقا، سعد ناطق، رعد فنر، ميثم جبار، عدي شهاب، مصطفى ناظم، علي فائز، علاء مهاوي، مصطفى محمد، سامح سعيد.خط الوسط: صفاء هادي، بشار رسن، اسامة رشيد، كرار نبيل، محمد قاسم، إبراهيم بايش، مهدي كامل، وسام سعدون، أحمد فاضل، ريوان أمين، أحمد ياسين، مازن فياض، همام طارق، احمد جلال، محمد خضر، نياز محمد، حسين علي، أمجد عطوان، جستن ميرام.خط الهجوم: محمد داود، مهند علي، علاء عباس، ايمن حسين، مهند عبد الرحيم، مروان حسين.

انتهى.ص.هـ.ح.

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