البرلمان يرفع جلسته إلى الثلاثاء بعد التصويت على وزراء الدفاع والداخلية والعدل

2019/06/24 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسل موقع الغدير، إن رئاسة مجلس النواب رفعت، اليوم الاثنين، جلسة المجلس الى يوم غد الثلاثاء".وأضاف أن مجلس النواب في جلسة اليوم، اليوم، على طلب رئيس الوزراء بإعفاء شيماء الحيالي من وزارة التربية، فضلا عن تصويته على ياسين الياسري وزيراً للداخلية، ونجاح الشمري وزيرا للدفاع، وفاروق عادل وزيرا للعدل، فيما رفض منح الثقة لمرشحة منصب وزير التربية سفانة الحمداني.انتهى.ص.هـ.ح.

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