مصدر في اربيل: مقتل شخصين اثناء مشاجرة استخدم بها سلاح ناري في المحافظة

2019/06/24 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر في محافظة اربيل ، الاثنين، بمقتل شخصين اثناء مشاجرة استخدم بها سلاح ناري في المحافظة.

وقال المراسل إن خلافا نشب بين شخصين بأحد المنازل في منطقة ١٠٨ بجوار قاعة مارينا بناحية عينكاوة في محافظة أربيل.

وأضاف المراسل، أن الخلاف تطور إلى تبادل لإطلاق الرصاص الحي، ما أسفر عن وفاتهم في الحال.

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