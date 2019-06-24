الحشد الشعبي: تنفيذ عملية أمنية لتأمين 120 كم من الحدود مع سوريا

2019/06/24 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن تنفيذ عملية أمنية لتأمين 120 كم من الحدود مع سوريا.

وقال الحشد في بيان نشره على موقعه الاكتروني إن "قيادة الانبار للحشد الشعبي/ اللواء 19 نفذ عملية امنية لتأمين الحدود مع سوريا على طول 120 كم".

واضاف ان "قوات الحشد انتشرت في المساحة المستهدفة في العملية وبضمنها مناطق وادي صواب وقرية صويب والبو خليفة".

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