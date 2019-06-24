تعرف على السيرة الذاتية لوزير العدل “الجديد” فاروق امين

2019/06/24 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح البرلمان ثقته للقاضي فاروق امين عثمان الشواني لتولي منصب وزير العدل بعد شد وجذب ابقى الوزارة بالوكالة لاشهر.وفاروق الشواني من مواليد 1957 / كركوك، حاصل على شهادة البكالوريوس بالقانون والسياسة عام 1980 وشهادة الدبلوم العالي في العلوم القضائية “المعهد القضائي في بغداد” عام 1993 وشغل عدة مناصب منها رئاسة محكمة استئناف ذي قار والانبار وكركوك”.وحاصل على الكثير من كتب الشكر والتقدير من الحكومة العراقية وفي مجال حقوق الانسان ومكافحة الارهاب وهو يشغل منصب قاضي في رئاسة محكمة استئناف كركوك من 2003 ولغاية الان”.

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