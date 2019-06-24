2019/06/24 | 18:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلـومة/ بغـداد..
انتقد مهاجم نادي الزوراء، مهند عبد الرحيم، ان مباريات الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية ، مشيرا الى انها ابتعدت عن اخلاقيات كرة القدم.
وقال عبد الرحيم لـ / المعلومة /، إن “مباريات الكلاسيكو بدأت تأخذ منحى أخر وابتعدت كثيراً عن لعب كرة قدم جميلة كما كان الحال في الأجيال السابقة”.
واوضح أن “جميع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم النوارس: لقاءات الكلاسيكو ابتعدت عن كرة القدم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
انتقد مهاجم نادي الزوراء، مهند عبد الرحيم، ان مباريات الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية ، مشيرا الى انها ابتعدت عن اخلاقيات كرة القدم.
وقال عبد الرحيم لـ / المعلومة /، إن “مباريات الكلاسيكو بدأت تأخذ منحى أخر وابتعدت كثيراً عن لعب كرة قدم جميلة كما كان الحال في الأجيال السابقة”.
واوضح أن “جميع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم النوارس: لقاءات الكلاسيكو ابتعدت عن كرة القدم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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