English | كوردى

نجم النوارس: لقاءات الكلاسيكو ابتعدت عن كرة القدم


نجم النوارس: لقاءات الكلاسيكو ابتعدت عن كرة القدم
2019/06/24 | 18:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلـومة/ بغـداد..

انتقد مهاجم نادي الزوراء، مهند عبد الرحيم، ان مباريات الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية ، مشيرا الى انها ابتعدت عن اخلاقيات كرة القدم.

وقال عبد الرحيم لـ / المعلومة /، إن “مباريات الكلاسيكو بدأت تأخذ منحى أخر وابتعدت كثيراً عن لعب كرة قدم جميلة كما كان الحال في الأجيال السابقة”.

واوضح أن “جميع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم النوارس: لقاءات الكلاسيكو ابتعدت عن كرة القدم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجم النوارس: لقاءات الكلاسيكو ابتعدت عن كرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا