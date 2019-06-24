وزارة الدفاع تنفي جميع التصريحات المنسوبة لوزيرها الجديد

2019/06/24 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، جميع التصريحات المنسوبة لوزيرها الجديد نجاح الشمري، مؤكدة أنه لم يدلي لم يدلي بأي تصريح لأي جهة أو وسيلة إعلامية ولا توجد لديه أي صفحة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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