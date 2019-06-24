اعتقال 14 متسول ومتسولة في الرمادي

2019/06/24 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني في قيادة شرطة الانبار، الاثنين، باعتقال 14 متسول ومتسولة بحملة لتعقب المتسولين في مدينة الرمادي.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “قوة امنية من قيادة شرطة الانبار شرعت بحملة أمنية استهدفت شوارع وتقاطعات منطقة القطانة وسط مدينة الرمادي، لتعقب المتسولين بعد انتشار هذه الظاهرة في عموم مدن الانبار”.واضاف، أن “الحملة […]

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