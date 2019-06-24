مصر: لا تنازل عن ذرة رمل من سيناء في إطار

2019/06/24 | 18:22

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قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، إن مصر ستشارك في مؤتمر البحرين المقرر عقده هذا ال...

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