“الوصاية الدينية”.. تحذيرات من استمرار فرضها على المحكمة الاتحادية

2019/06/24 | 18:22

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سومر نيوز: بغداد..



حذر مختصون من استمرار مجلس النواب في مناقشة قانون المحكمة الاتحادية العليا بصيغته الحالية، داعين إلى ...

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