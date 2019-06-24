2019/06/24 | 19:09

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كردستان تشكل لجنة خاصة بتصفير الأزمات بين المركز والإقليم

الاثنين

24

حزيران

2019 :

07:06 pm

16

أعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ، ريبوار بابكي، أن

لجنةً خاصة شكلت لتصفير الأزمات وحل المشاكل العالقة بين الحكومة

المركزية والإقليم. بابكي اشار الى إن اللجنة ستنطلق بعملها بعد تشكيل حكومة إقليم

كردستان التي ستشكل من شخصيات حكومية تأخذ على عاتقها القيام بوضع

الحلول ووضع النقاط على الحروف على الملفات العالقة بين الحكومة

المركزية والاقليم ، نافيا الإنباء التي تتحدث عن وجود لجنة حالية

مشكلة.

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