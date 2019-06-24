2019/06/24 | 19:09

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كتلة بدر تؤكد التزامها بمتابعة تقييم وتقويم الاداء ومحاسبة الوزراء عن إي خلل وتلكؤ

الاثنين

24

حزيران

2019 :

06:57 pm

20

أكدت كتلة بدر النيابية التزامها بمتابعة تقييم وتقويم الاداء الوزاري

للحكومة ومحاسبتها عن إي خلل وتلكؤ. وقال المتحدث باسم الكتلة وليد السهلاني في مؤتمر صحفي مشترك انه

انسجاما مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق فان الكتلة اعلنت

تنازلها عن كافة الاستحقاقات الانتخابية في الهيئات والحقائب المستقلة

والدرجات الخاصة والوكالات ، مشيرا الى ان الكتلة صوتت على الأسماء

المرشحة من قبل عبد المهدي لاسيما مرشحي الحقائب الأمنية ، وهي تمارس

دورها الرقابي وتشخيص الأخطاء ومعالجتها وفق الاطر القانونية .



واضاف

ان الكتلة ستبقى داعمة ومساندة للحكومة طالما الحكومة تعمل لخدمة

الشعب ، وبخلاف ذلك سيكون لها موقف أخر في حينه.

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