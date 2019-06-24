2019/06/24 | 19:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صباح الشرقية 24-6-2019 | نصائح مهمة عند تناولك الكبسولات الدوائية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: AgxEyLL6H_0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صباح الشرقية 24-6-2019 | نصائح مهمة عند تناولك الكبسولات الدوائية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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