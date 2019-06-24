2019/06/24 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك المنذرية الحدودي في محافظة ديالى، اليوم الأثنين، عن أعادة أصدار ارسالية سيراميك فشلت بالفحوصات المختبرية.

وقالت الهأة العامة للكمارك في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان جهاز التقييس والسيطرة النوعية اجرى الفحوصات اللازمة على الأرسالية وظهر عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة بعدها قام مركز كمرك المنذرية بتشكيل لجنة مشتركة مع شرطة الكمارك وضابط البحث والتحري التابع لهيئة المنافذ.واضافت، حيث اشرفت على أعادة اصدار الارسالية وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤ المعدل واتخاذ الأجراءات القانونية بحقها.يذكر ان الهيأة العامة للكمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة ارسالية سيراميك فاشلة عبر منفذ المنذرية الحدودي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة ارسالية سيراميك فاشلة عبر منفذ المنذرية الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).