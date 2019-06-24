2019/06/24 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قررت بعثة اتحاد الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية، استبعاد جويل تاجوي، مهاجم الفريق من قائمة الفريق لوجود خطر على حياته.

وأوضح الاتحاد الكاميروني لكرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أستبعاد لاعب الكاميرون من كأس الامم.. والسبب؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أستبعاد لاعب الكاميرون من كأس الامم.. والسبب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).