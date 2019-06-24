قرارات مالية جديدة تخص موظفي حكومة اقليم كردستان العراق

2019/06/24 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

دعا مجلس وزراء إقليم كردستان وزارة المالية والاقتصاد الى إصدار التعليمات الخاصة بترفيع الموظفين والمعلمين.

وقال عبدالواحد محمد رئيس اتحاد معلمي كردستان في تصريح

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