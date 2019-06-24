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ترامب: سأوقع أمراً تنفيذياً يفرض حظراً مشدداً على إيران


ترامب: سأوقع أمراً تنفيذياً يفرض حظراً مشدداً على إيران
2019/06/24 | 19:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ترامب: سأوقع أمراً تنفيذياً يفرض حظراً مشدداً على إيران

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ترامب: سأوقع أمراً تنفيذياً يفرض حظراً مشدداً على إيران

الاثنين 24 يونيو 2019 - 19:03

الرئيس الأمريكي/ دونالد ترامب

ترامب: سأوقع أمراً تنفيذياً يفرض حظراً مشدداً على إيران 

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