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ترامب: سأوقع أمراً تنفيذياً يفرض حظراً مشدداً على إيران

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ترامب: سأوقع أمراً تنفيذياً يفرض حظراً مشدداً على إيران

الاثنين 24 يونيو 2019 - 19:03

الرئيس الأمريكي/ دونالد ترامب

ترامب: سأوقع أمراً تنفيذياً يفرض حظراً مشدداً على إيران

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