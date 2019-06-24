2019/06/24 | 19:15
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ترامب: سأوقع أمراً تنفيذياً يفرض حظراً مشدداً على إيران
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ترامب: سأوقع أمراً تنفيذياً يفرض حظراً مشدداً على إيران
الاثنين 24 يونيو 2019 - 19:03
الرئيس الأمريكي/ دونالد ترامب
ترامب: سأوقع أمراً تنفيذياً يفرض حظراً مشدداً على إيران
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: سأوقع أمراً تنفيذياً يفرض حظراً مشدداً على إيران ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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