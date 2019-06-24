الأمانة تهدد بفرض غرامة 5 ملايين على أصحاب المحال والبنايات ببغداد الجديدة

2019/06/24 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد..هددت أمانة بغداد، الاثنين، بفرض غرامة مالية تصل الى 5 ملايين دينار على أصحاب البنايات والمحال التجارية، في منطقة بغدد الجديدة، شرقي العاصمة.وقالت الأمانة في بيـان تلقت / المعلومة /، نسخة منه، “الى أصحاب البنايات والمحلات في شارع ٧٧ بغداد الجديدة ننذركم بعدم تأجير أو استغلال الرصيف مره اخرى”.وأضافت، انه […]

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