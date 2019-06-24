الجمارك: إعادة اصدار ارسالية سيراميك فاشلة بالفحوصات في منفذ المنذرية الحدودي

2019/06/24 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الجمركية، اليوم الأثنين، إعادة اصدار ارسالية سيراميك فشلت بالفحوصات المختبرية في مركز جمرك المنذرية الحدودي في محافظة ديالى.

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