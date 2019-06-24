تدمير مضافات وانفاق لداعش جنوب الموصل

2019/06/24 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تمكنت الاستخبارات العسكرية مع القوات الأمنية من تدمر مضافات وانفاق لعصابات داعش الإرهابية جنوب الموصل مركز محافظة نينوى.

وذكرت الاستخبارات العسكرية في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لقسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى وبالتعاون مع شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وقوة من الفوج الثالث لواء ٧٦ تمت مداهمة مضافة ونفقين في الجزرة الوسطية لمنطقة كبر العبد في جنوب الموصل".



وأشار الى" ضبط بداخلها ٢٥٠ اطلاقا كلاشنكوف و١١ مخزن بندقية و٤ عبوات ناسفة ولاصقة، و٣ حمالات للعتاد {جعبة} بالإضافة الى بندقيتي كلاشنكوف وجهاز كاتم للصوت واسلاك للأحزمة الناسفة ومجاذيف زوارق".واكد" تكفل الفرق الهندسية التابعة للقيادة بتدمير المضافة والإنفاق موقعيا دون حدوث خسائر".انتهى

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