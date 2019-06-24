“بالفيديو” شاهد لحظات التصويت على وزراء الدفاع والداخلية والعدل والتربية قبل إداء اليمين الدستوري

2019/06/24 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تنشر “يس عراق” لحظات التصويت على وزراء الدفاع والداخلية والعدل والتربية قبل اخفاق الاخيرة بنيل ثقة مجلس النواب وقيام الوزراء الثلاثة الاخرين باداء اليمين الدستوري بعد ان منحهم الثقة.

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