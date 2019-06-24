2019/06/24 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدونات: يس عراق نشر الكاتب والصحفي رافد جبوري تغريدة على حسابه في تويتر معلقا على جلسة البرلمان التي شهدت اليوم تمرير وزراء الدفاع والداخلية والعدل باستثناء التربية.وجاء في تغريدة جبوري، ” تعيين الوزراء الجدد في العراق أعطى للصحافة الساخرة عنوانا قاتلا: حكومة بلا تربية!

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