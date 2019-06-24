العلاقات الخارجية تعقد اجتماعا موسعا لمناقشة تفعيل دورها الرقابي على دوائر وزارة الخارجية

2019/06/24 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- بحثت لجنة العلاقات الخارجية، برئاسة النائب شيركو ميرويس، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا لمناقشة تفعيل دورها الرقابي على دوائر وزارة الخارجية.وقال بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت /SNG/ ، نسخة منه، ان الاجتماع “شهد بحث الية تقسيم اعضاء اللجنة على دوائر وزارة الخارجية لغرض تفعيل الدور الرقابي، فيما تم دراسة وضع الية جديدة لترشيح ...

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