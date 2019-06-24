احتجاجات البصرة… تعتيم إعلامي.. لا مبالاة حكومية

2019/06/24 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق تستمر #احتجاجات أهالي محافظة #البصرة، وتحديداً في الأحياء الواقعة بمركز المدينة، في ظل تعتيم إعلامي شبه كامل من قبل وسائل الإعلام المحلية المملوكة للأحزاب المتنفذة، وإهمال ولا […]

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