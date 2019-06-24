نعمة: الحدود مطالب بالعودة إلى الانتصارات

2019/06/24 | 19:26

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بغداد :سومر نيوز

أكد مدرب الحدود عادل نعمة أن فريقه مطالب بالفوز على مضيفه أمانة بغداد في مباراة غدٍ الثلاثاء، في إطار ...

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